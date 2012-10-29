Авіакомпанія Alitalia перевела рейси до терміналу «D» Борисполя

Найбільший італійський авіаперевізник Alitalia з 28 жовтня ц.р. почав здійснювати рейси з нового терміналу «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль», повідомили УНІАН в аеропорту.

Згідно з повідомленням, відповідно до зимового розкладу авіакомпанія Alitalia виконуватиме рейси з «Борисполя» за маршрутом Київ-Рим-Київ 6 разів на тиждень двічі на день.

За словами директора з виробництва міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олександра Черепанова, місяцем раніше в новому терміналі «D» було здійснено перший рейс італійської авіакомпанії Air One, яка входить до складу «Smart Carrier» Alitalia Group.

Як повідомляв УНІАН, пасажири найбільшого європейського перевізника - авіакомпанії Lufthansa з 28 жовтня обслуговуються в новому терміналі «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль». Lufthansa здійснює в аеропорт «Бориспіль» міжнародні регулярні рейси з Франкфурта, Дюссельдорфа і Мюнхена - всього 34 рейси на тиждень.

Рейси з нового терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» почали також виконувати авіакомпанії Austrian Airlines і Air Baltic. Раніше в цей термінал перейшли British Airways, KLM, Air France, Czech Airlines, Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, авіакомпанія «Росія».

Довідка УНІАН. Термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис. кв. м, пропускна спроможність - 15 млн пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.