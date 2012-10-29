Південна залізниця завершила реконструкцію станції Лозова (Харківська область).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

27 жовтня на станції було урочисто відкрито новий пішохідний міст. За словами начальника Південної залізниці Віктора Остапчука, з відкриттям пішохідного мосту повністю завершена реконструкції всієї станції Лозова.

Реконструкція станції проходила у два етапи: на першому - було оновлено інфраструктуру безпосередньо за маршрутом проходження швидкісних потягів; на другому – закінчено роботи з модернізації колійного господарства, СЦБ і зв'язку, енергопостачання, будівництву пішохідного мосту тощо.

У результаті проведення робіт інфраструктуру станції було кардинально модернізовано: повністю реконструйовано колійний розвиток станції (укладено 93 стрілочні переведення, зокрема 43 – нові, і 17 кілометрів колії), реконструйовано одну високу і три низькі пасажирські платформи (довжина однієї з платформ збільшена до 504 метрів, двох – до 380 метрів і однієї – до 280 метрів).

Також виконані роботи з реконструкції тягової підстанції Лозова, роботи з будівництва, монтажу і регулюванню контактної мережі, з енергопостачання станції, зовнішнього електроосвітлення, будівництва фідерних ліній, монтажу і пусконаладки трьох пунктів групування і поста секціонування. Також побудовано нову контактну мережу, гарантійний термін служби якої становить 60 років.

Вперше на Південній залізниці побудовані секції, які перемикаються і на змінний, і на постійний струм, і вперше в Україні застосовані новітні пункти групування, перемикальна контактна мережа як змінного, так і постійного струму. Виконано роботи з модернізації електричної централізації і зв'язку на станції, впровадження мікропроцесорної диспетчерської централізації, будівництва модульних постів ЕЦ.

Окрім цього, замість звичного пульта-табло і пульта-маніпулятора на посту чергового по станції Лозова встановлено сенсорні екрани системи електричної централізації з мікропроцесорним маршрутним набором.

На вокзалі встановлено систему оповіщення пасажирів про прибуття потягів зі швидкісної ділянки Красноград – Лозова - монітор з візуальним відображенням ділянки з вказівкою місцезнаходження потягу на маршруті проходження у реальному часі.

Всі роботи з реконструкції станції Лозова виконані за кошти Південної залізниці.

Довідка УНІАН. Станція Лозова є одним з найважливіших вузлів створюваних національних транспортних коридорів швидкісного пасажирського руху Київ — Полтава — Красноград — Лозова — Донецьк (і Білгород РФ) – Козача Лопань — Харків — Лозова – Крим (Кавказ).

Реконструкція станції пройшла в рамках реалізацією затвердженої Концепції розподілення вантажного і пасажирського руху залізничного транспорту в Україні.