Кабмін виділив 813,4 тис. грн на нацпрограму інформатизації у 2012 році

На реалізацію Національної програми інформатизації в 2012 році урядом виділено 813,4 тис. грн. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №813-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2012 рік, їх державних замовників і обсягів фінансування», опублікованому на сайті Кабінету Міністрів.

Зокрема, на забезпечення функціонування Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів Держінформнауки виділено 390,4 тис. грн, 130 тис. грн – на здійснення заходів щодо впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства тощо.

Згідно з розпорядженням, обсяг фінансування визначено тільки для проектів інформатизації, які виконуються в рамках бюджетної програми Держінформнауки, фінансування проектів інформатизації інших відомств у розпорядженні не визначено (зазвичай визначається іншими нормативними актами – УНІАН).