Туристичний ринок України змінює "своїх" на "чужих"

У нелегкі кризові часи туроператори вирішили перейняти досвід радянських вчених - повернути ріки назад. Вони націлилися відродити в Україні в'їзний туризм, орієнтуючись на те, що платоспроможність українців тане, а у своїй країні ще цілком є і де відпочити, і що подивитися. Причому не лише для співвітчизників, але і для ризикових туристів і з ближнього, і з далекого зарубіжжя. Ось тільки якість інфраструктурки підкачала і швидко цю проблему не вирішиш. Туроператори розробляють в'їзні маршрути під іноземців, пам'ятаючи про те, що і недавнє Євро-2012 повинно було б зіграти їм на руку. А українські мандрівники продовжують освоювати екзотичні країни, причому все далі і далі від рідних кордонів.

"Доступна" екзотика

Туроператори несподівано для себе з'ясували, що у середнього українця вже не вистачає грошей на тризіркові готелі Єгипту і Туреччини, а платоспроможні співвітчизники більше не хочуть їздити до цих країн, їм подавай що-небудь новеньке, незвичне. Тому на ринку з'явилася «екзотика»: спочатку Мальдіви і Тенеріфе, потім - Домінікана і Гоа, В'єтнам і Куба, сафарі в Африці, карнавал у Бразилії.

Але є і свої нюанси в нововведеннях. Так, вам будуть дуже раді, приміром, у В'єтнамі, тижнева поїздка туди для двох обійдеться приблизно в 600 доларів зі сніданками, але без перельоту. А ось сам переліт двох дорослих туристів в обидва кінці потягне від 23,5 тисяч гривень.

Тур до Таїланду на 8 днів на двох, скориставшись різного роду акціями, можна купити за 350-400 доларів, однак і тут вам не запропонують «комплексне» харчування - лише сніданки. Утім, це не найбільші витрати, адже ціна також не включає вартості перельоту, який може становити від 2000 доларів.

До списку «місць масового відпочинку» туроператори вписали Емірати. «У моєму уявленні, альтернативи Еміратам для туристів з України цієї зими немає. Туристи, які цікавляться пляжним відпочинком, не зможуть знайти країни з таким же рівнем комфорту, сервісу та безпеки, причому на такій же відстані по перельоту від України», - пояснює генеральний директор туристичної компанії «Наталі Турс Україна» Олексій Корнєєв.

На сьогодні середня вартість тижневого туру в ОАЕ становить від 1500-2000 тис. доларів, але, на відміну від звичного Єгипту, в Еміратах дуже мало готелів запропонують вам All inclusive - у вартість туру, як правило, входять сніданки або напівпансіон з дворазовим харчуванням. Звичайно, з голоду в Еміратах не помреш, але доведеться збільшити кошторис, як мінімум, на 500 доларів - пристойний «арабський харчкомплект» недешевий. Плюс поїздка до Еміратів вимагає віз, за які, на відміну від «єгипетських» 15 доларів, потрібно заплатити 70 умовних одиниць.

Таким чином, для поїздки, наприклад, в Дубай, потрібно накопичити не менше 3 тисяч доларів. Але якщо ви вже зважилися на цю подорож, слід врахувати і поквапитися - зараз «невисокі» ціни на Емірати обумовлені великою кількістю чартерних рейсів і виходом на ринок лоукостера «Флайдубаї». «Сьогодні на Емірати пропонується більше, ніж потрібно чартерних програм, думаю, через деякий час їх кількість скоротиться до реальних потреб, як мінімум, на 30%, - вважає один з менеджерів компанії Анекс-тур. - Найімовірніше, зараз ціна на Емірати менша, ніж має бути, а для подальшого розвитку даного напрямку - це мінус, оскільки оператори, які надають його, не будуть отримувати достатнього прибутку».

Зовсім далеко - не скоро

Водночас в Україні все ж почався розвиток далекомагістральних напрямків на курорти, які знаходяться на відстані більше 6 годин польоту, наприклад, Гоа. Але і тут є вади. Як розповів генеральний директор компанії «Анекс-Тур» Мехмет Гундогду, «авіаперевізники пропонують маршрути, але не у всіх є можливість скористатися цією пропозицією, це дорого, до того ж для розвитку таких рейсів необхідні певні літаки з відповідною компонуванням. Зараз подібні лайнери з'являються в Україні, але їх недостатньо. В українських авіакомпаній не вистачає таких бортів».

За словами Корнєєва, на сьогодні вартість перельоту є основним чинником, від якого залежать перспективи розвитку туристичного напрямку. «Ми можемо говорити, що є далекомагістральні напрямки, але зрозуміло, що тривалий переліт збільшує вартість туру, а це для масового напрямку критично, відсікає багато категорій туристів, наприклад, сім'ї з маленькими дітьми», - зазначає директор «Наталі Турс Україна».

Оператори, які нині вивчають можливість виходу на ринок України, повністю з ним згодні. Питання візи і розваг на тому чи іншому курорті відходять на другий план. Дедалі більше і більше цікавих для українців країн спрощують процес перетину кордонів, а туристичні компанії готові пропонувати не тільки цікаві екскурсії, але й захоплюючі пригоди. Однак скористатися даними пропозиціями можуть тільки ті, хто здатний оплатити авіапереліт.

«Переліт - найважливіша проблема, - зазначає посол Аргентини в Україні Ліла Ролдан Васкес де Муан. - Сьогодні немає прямих рейсів і потрібно робити багато пересадок. Я думаю, коли буде більше авіакомпаній літати, вартість перельоту знизиться, і більше українців зможуть побачити Аргентину».

За її словами, Аргентина готова приймати громадян України. Країна не тільки скасувала візовий режим для таких мандрівників, але й здатна вирішити транспортні питання - на початку 2013 року продажі на рейси з України в Аргентину вирішив почати один з провідних аргентинських авіаперевізників Aerolíneas Argentinas, який вже відкрив представництво у Києві.

Появу прямих рейсів вже в найближчому майбутньому прогнозують і туроператори Південної Кореї, які не так давно почали пропонувати українцям оздоровчі тури, лікування та екскурсії в Південній Кореї. «Сьогодні з України до Кореї літають через Москву рейсами «Аерофлоту» і Корейських авіаліній. Прямих рейсів корейської авіакомпанії до України немає, - зазначає Ольга Хан, представник південнокорейського туроператора Medhub Kore. - Але зараз, у зв'язку з розвитком корейського туризму, посольство та авіакомпанії дуже зацікавлені в тому, щоб відкрити прямий рейс. Я думаю, що дуже скоро він з'явиться».

Назад у майбутнє

Поки великої кількості прямих рейсів для платоспроможних українських туристів немає, туроператори націлилися на пошук нових можливостей заробити. Одна з таких - ввезення туристів до України. Про подібні плани практично одночасно задумалися всі великі туристичні оператори, які багато років пропрацювали на ринку виїзного туризму. Причиною синхронності стало падіння обсягів продажів на тлі зниження платоспроможності середнього українця, а у іноземних мандрівників, як відомо (попри кризу), грошей більше.

Глава ради з туризму і курортів Євген Самарцев вважає, що оператори, які будуть ввозити до України туристів, не помиляться. Наші готелі приведені в порядок, оновлені дороги і аеропорти, багато в чому завдяки Євро-2012. Також, спасибі європейському чемпіонату, про Україну дізналися далекі від політики пересічні європейці. «Будь-який туроператор, що займеться не вивезенням грошей, а пошуком за кордоном туристів, які захочуть приїхати до України, буде важливий», - говорить Самарцев.

«В'їзний проект» у туроператорів перебуває на різній стадії реалізації

«Анекс-тур першим зайнявся в'їзним туризмом, ми працюємо в цьому напрямку вже понад 2 роки, - розповів Гундогду. - Ми продаємо в'їзні тури до України в Туреччині і Росії. В України є велика перевага в тому, що вона підходить для різних видів відпочинку».

Корнєєв говорить, що Наталі-Турс-Україна тільки починає реалізацію цього турпродукту: «Ми відносно недавно почали розробляти пакети в'їзного туризму і про напрямки поки що говорити рано, Натали-Турс зараз на глобальному рівні переходить до моделі бізнесу, при якій розвиваємо туристичні потоки з країн, де ми оперуємо, між собою».

Генеральний директор компанії «Музінідіс-тревел-Київ» Олександр Атлас наголошує, що в'їзні програми для іноземних туристів повинні бути ретельно підготовлені, інакше вони не зможуть сформувати достатнього туристичного потоку: «Ми не ввозимо туристів до України з Греції, оскільки поки що не готові. Але це дуже важлива для нас програма, і через рік ми до неї підготуємося серйозно, адже ми хочемо розробити програми, розраховані на масового туриста».

За словами Атласа, обов'язковими складовими підготовки в'їзної програми повинні бути забезпечення транспортом, цікаві екскурсійні пропозиції, готелі різних рівнів. Наприклад, Атлас вважає, що залучити туристів з Греції можна «зеленим туризмом» або паломницькими поїздками.

На думку Самарцева, перспективним напрямком для туристів з країн СНД є Крим, а для росіян, особливо для жителів великих мегаполісів - Москви і Санкт-Петербурга, - короткострокові програми типу «тур вихідного дня». Утім, подібний продукт міг би зацікавити і представників європейського середнього класу, туристів, які хочуть познайомитися з визначними пам'ятками України, але вміють рахувати гроші і цінують час. «Європейці до нас поїдуть, якщо до України прийдуть лоукостери, але поки повноцінні вони до нас не залітали. У Європі середньому класу по кишені на вихідні з Лондона на лоукостері злітати до Венеції, але подібні подорожі до України навіть для європейців непід'ємні», - говорить він. Самарцев вважає, що масово середній європейський клас може почати літати в Україну на 2-3 денні міські тури, якщо з'явиться пропозиція на рівні 300-350 євро з перельотом на 3 дні. Крім того, такі пропозиції можуть бути затребувані і на ринку Росії, що дасть можливість розширити пакет турів для внутрішнього ринку.

Утім, розвиток в'їзного туризму має не тільки позитивні сторони, і чинитиме тиск на внутрішні поїздки. Добре відомо, як вплинув на українські готелі приїзд іноземних громадян на Євро-2012 - ціни підскочили, як мінімум, на 20%. А ось приїзд економних іноземців українські готелі і курорти не радує - клопоту багато, а прибуток невеликий. Цілком можливо, що в очікуванні напливу мандрівників з-за кордону наші курорти підвищать свій рівень, проте і ціни виростуть. Наприклад, вже зараз вартість тижня в 4-зірковому кримської готелі з одним тільки сніданком і без проїзду порівнянна з відпочинком в Єгипті або Туреччині за програмою «все включено» і перельотом. Якщо ж перерахувати чисту вартість проживання, то у Криму, як не крути, дорожче.

Анна Левченко (УНІАН)