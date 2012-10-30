Apple оголосила про найбільші за останнє десятиліття перестановки в керівництві

Apple оголосила у понеділок про найбільші за останнє десятиліття перестановки у своєму керівництві. Корпорацію покидають Скотт Форстолл, який відповідав за розробку операційної системи iOS, і Джон Брауетт, відповідальний у компанії за стратегію роздрібної торгівлі, повідомляє Reuters.

Саме під контролем Форстолла розроблявся додаток Apple Maps, який багато користувачів продукції Apple визнали неадекватною заміною картам від Google. Корпорації, і особисто її голові Тіму Куку, навіть довелося вибачатися перед покупцями.

Форстолл працював в Apple з 1997 року, Брауетт – з січня цього року.

Минулого тижня після виходу квартальної звітності акції Apple впали на 4%. Прибуток компанії за липень-вересень 2012 року збільшився на 24% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до $8,2 млрд. Виручка Apple досягла $36 млрд, випередивши на 27% торішній показник, передає «Газета.Ru».