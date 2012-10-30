Одеська залізниця завершує підготовку до зими

Одеська залізниця (ОЗ) завершує підготовку господарства і кадрів до роботи в осінньо-зимовий період 2012-1013 рр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктура України, в рамках підготовки до зими ОЗ провела у всіх структурних підрозділах заходи із забезпечення безперебійної та ефективної роботи залізничного транспорту

Згідно з повідомленням, до опалювального сезону відремонтовано і введено в експлуатацію 65 котелень, утеплено 7218 дверей, вікон і більш як 20 тис кв. м дахів. Налагоджено роботу 333 систем опалювання приміщень, 29 систем вентиляції, 30,2 км теплових мереж. Крім того, відремонтовано 8 км електричних мереж і 35,6 км систем водопостачання і каналізації.

До роботи в умовах знижених температур, за інформацією прес-служби, підготовлено 77 одиниць снігоприбиральної техніки і 34 одиниці підйомно-транспортного устаткування, зокрема, 13 кранів на залізничному ходу і 21 козловий кран.

У відомстві повідомляють, що залізничників забезпечили теплим спецодягом, а у всіх структурних підрозділах створено зимовий запас вугілля, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин і устаткування.

Як повідомляв УНІАН, фахівці Одеської залізниці за 9 місяців 2012 року відремонтували 6,705 тис вантажних вагонів - на 4,25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, в 2012 році ОЗ провела низку тематичних відеоконференцій за участю головних інженерів дирекцій залізничних перевезень, служб і структурних підрозділів і причетних фахівців залізниці з енерго- і ресурсозберігання.