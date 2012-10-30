Придніпровська залізниця в рамках підготовки до зими відремонтували 353 км колій

Придніпровська залізниця (ПрЗ) в рамках підготовки до морозів відремонтувала 353 км колій, 7,6 км під'їзних колій, більш як 7 тис кв м покрівель санітарно-побутових приміщень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, у рамках підготовки до зими залізничники також привели в порядок 39 снігоприбиральних машин, обладнали 2381 стрілковий перевід пневмообдувкою і 234 переводи – електрообігрівом.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця підготувала до роботи в зимовий період 1035 вагонів пасажирських потягів далекого сполучення, з яких більш ніж 700 - на високовольтному опалюванні. В рамках реалізації Комплексної державної програми енергозбереження за 9 місяців 2012 року завдяки впровадженню енергоощадних заходів ПрЗ заощадила енергоресурсів на 25,758 млн грн.

Довідка УНІАН. «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа підприємства перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.