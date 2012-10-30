EastOne продала 6% голосуючих акцій VimpelCom компанії Altimo

Міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne, підконтрольна бізнесменові Віктору Пінчуку, здійснила операцію з продажу компанією Bertofan Investments Limited, що перебуває під мандатом групи, 123 600 000 конвертованих привілейованих акцій VimpelCom Ltd компанії Altimo Coöperatief U.A.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі EastOne.

Як сказано у повідомленні, вказаний пакет акцій становить 28,51% усіх випущених привілейованих акцій і 5,995% усіх голосуючих акцій VimpelCom Ltd.

Як заявили у прес-службі, операцію проведено в рамках портфельної стратегії групи EastOne. Узгоджена в рамках реалізовуваної операції ціна містить: більш ніж 90% премії до ціни операції з придбання компанією Bertofan Investments Limited вказаного пакету акцій в 2011 році, а також близько 10% премії до ціни, за якою в 2012 році здійснювалися аналогічні операції з привілейованими акціями VimpelCom Ltd.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року компанія Altimo ухвалила рішення про продаж 123,6 млн привілейованих акцій оператора, або 5,995% загальної кількості акцій компанії Vimpelcom Ltd. (до складу компанії входить український оператор «Київстар») кіпрській компанії Forrielite, що належить російському бізнесменові Олегу Кисельову. У січні 2012 року компанія О.Кисельова продала ці акції компанії Bertofan Investments Limited, що перебуває під мандатом міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne.

Довідка УНІАН. Група EastOne — міжнародна інвестиційно-консалтингова група, що надає послуги у сфері стратегічного та інвестиційного консультування і управління диверсифікованим портфелем активів у широкому діапазоні галузей у всьому світі. Група створена в 2007 році Віктором Пінчуком. Портфель під мандатом EastOne охоплює понад 20 бізнесів і широкомасштабних проектів. Головний офіс EastOne міститься у Лондоні, представництва — у Києві та Дніпропетровську.

VimpelCom є одним з найбільших у світі операторів комплексних телекомунікаційних послуг, що пропонує широкий спектр послуг бездротового, фіксованого і широкосмугового доступу в Росії, Україні, Казахстані, а також інших країнах СНД, Південно-Східної Азії, Африці, Італії і Канаді. Міжнародні операції VimpelCom охоплюють території із загальним населенням близько 782 млн чоловік.