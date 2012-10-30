«Укрзалізниця» в грудні відкриє модернізований вокзал у Сімферополі

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у грудні планує завершити модернізацію Сімферопольського залізничного вокзалу, ввівши в експлуатацію новий конкорс і турнікетну систему. Про це повідомляється в прес-релізі «Укрзалізниці».

За наданою інформацією, новий конкорс - пішохідний перехід над залізничними коліями з касами приміського сполучення - дозволить перерозподілити пасажиропотоки далекого та приміського сполучення, а також підвищити якість обслуговування пасажирів та збільшити загальний пасажиропотік.

Крім того, на вокзалі введуть в експлуатацію 9 турнікетних систем для боротьби з безквитковим проїздом в електричках, а також відкриють новий касовий зал приміського сполучення.

Згідно з прес-релізом, кошти на модернізацію Сімферопольського вокзалу виділялися виключно з бюджету «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн. У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.

У 2012 році залізничники реконструювали залізничні об'єкти всіх міст, що приймали матчі Євро-2012. Найбільш масштабним об'єктом за 2012 рік був Донецький вокзальний комплекс.