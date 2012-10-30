Кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні зросла до 15 млн осіб

Кількість регулярних інтернет-користувачів старше 16 років в Україні зросла в третьому кварталі 2012 року в порівнянні з третім кварталом 2011 року на 32% і становить 15,09 млн осіб.

Про це йдеться у результатах дослідження компанії GfK Ukraine, якими володіє УНІАН.

При цьому 82% комп'ютерів в країні за підсумками 3-го кварталу 2012 року були підключені до Інтернету, в 2011 році цей показник становив 70%.

10% всіх користувачів в 3-му кварталі 2012 року користувалися мобільним Інтернетом. При цьому 80% таких користувачів користувалися мобільним Інтернетом з екрану телефону, 15% - через ноутбук з USB, 3% - через ноутбук, підключений через мобільний телефон як модем, 3% - через планшет.

60% користувачів у 3-му кварталі 2012 року проводили в Інтернеті менше 10 годин на тиждень, 16% - до 20 годин, 9% - до 30 годин, 3% - до 50 годин, 3% - більше 50 годин, 9% користувачів вагалися назвати час знаходження в Інтернеті.

Згідно з дослідженням, найвищими темпами зростає число абонентів в містах з населенням до 50 тис. осіб - зростання в 3-му кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 210%, у селах - 163%, у містах з населенням до 500 тис. - 111%, у містах з населенням до 100 тис. - 95%, в містах з населенням більше 500 тис. - 83%.

Тим не менше, найбільше число регулярних користувачів Інтернету зосереджено в містах з населенням більше 500 тис. - 28% від загального числа користувачів Інтернету в Україні, частка користувачів у містах з населенням 101-500 тис. становить 25%, у містах з населенням до 50 тис. осіб - 23%, у селах - 19%, в містах населенням до 100 тис. - 6%.

Найбільш швидко зростаючою віковою категорією серед користувачів Інтернету в 3-му кварталі 2012 року стали користувачі у віці старше 60 років - зростання на 410%, кількість користувачів Інтернету у віці 50-59 років виросло на 199%, у віці 30-39 років - 149%, у віці 20-29 років - 131%, у віці 40-49 років - 121%, у віці 16-19 років - 41%.

Водночас попри низькі темпи приросту в порівнянні з іншими віковими групами, молодь в Україні все ще становить майже половину аудиторії Інтернету - на користувачів у віці 16-29 років припадає 44% користувачів Інтернету в Україні, ще 23% користувачів - в вікової категорії 30-39 років. На користувачів старше 40 років припадає трохи більше 30% від загального числа регулярних користувачів Інтернету в Україні, з них більше половини - на користувачів у віці до 49 років.

Число користувачів Інтернету за статтю розподілилося майже порівну - серед регулярних користувачів Інтернету налічується 50,9% чоловіків і 49,1% жінок.

Основними цілями користування Інтернетом регулярними користувачами в 3-му кварталі були: соціальні мережі - 56% користувачів, електронна пошта - 52%, завантаження фільмів і музики - 41%, пошук інформації - 36%, новинні сайти, читання газет - 29%, онлайн -відео - 23% та ін

Довідка УНІАН. GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, проводить опитування і дослідження ринків в Україні, Молдові та Білорусі. Входить у міжнародну дослідницьку мережу GFK Group. У 2010 році обсяг продажів GFK Group становив 1,29 млрд євро.