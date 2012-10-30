МАУ відновлює польоти між Києвом і Гоа

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює рейси за маршрутом Київ (аеропорт «Бориспіль») - Гоа (міжнародний аеропорт «Даболім») із вівторка, 30 жовтня. Про це повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Згідно з повідомленням, у період зимової навігації 2012/2013 рр. рейси виконуватимуться з проміжною посадкою в місті Ель-Айн Об'єднаних Арабських Еміратів.

Польоти виконуватимуть на літаках «Боїнг-737» із бізнес і економічним класом обслуговування.

У листопаді компанія здійснить три польоти. З грудня частота польотів збільшиться до 4, із січня - до 5. У лютому-березні кількість рейсів збільшиться до 6.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.