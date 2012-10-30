«АероСвіт» переніс рейс Київ-Нью-Йорк з 30 на 31 жовтня через ураган «Сенді»

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" (Київ) перенесла авіарейс Київ-Нью-Йорк, запланований на 12:55 30 жовтня, на 18:25 31 жовтня через ураган «Сенді», що налетів на північно-східне узбережжя США.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби авіакомпанії «АероСвіт».

Згідно з повідомленням, перенесення рейсу пов'язане із закриттям аеропорту Нью-Йорка ім. Дж.Ф.Кеннеді (JFK) до 4:30 ранку 1 листопада за київським часом.

Орієнтовний час відправлення рейсу з Києва - 31 жовтня о 18.25 за київським часом. Виліт зворотного рейсу з Нью-Йорка очікується 1 листопада 2012 о 00:35 за місцевим часом.

«АероСвіт» намагається вирішити два завдання - виконати свої зобов'язання перед пасажирами, мінімізуючи очікування вильоту, але при цьому забезпечити повну безпеку пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія також повідомляє, що керується не тільки офіційними повідомленнями аеропорту ім. Дж.Ф.Кеннеді, але й постійно відстежує інформацію міжнародних метеорологічних центрів. Тому в разі погіршення ситуації можливі подальші корегування часу вильоту до Нью-Йорка.

У цьому зв'язку авіакомпанія просить пасажирів додатково перевіряти час відправлення рейсу на онлайн-табло і в довідковій службі міжнародного аеропорту «Бориспіль», або в контактному центрі «АероСвіту». Оперативна інформація про зміни у графіку вильоту в Нью-Йорк також розміщується на сторінці компанії в соціальній мережі Facebook.

Раніше, в понеділок увечері, «АероСвіт» отримав прогноз з Нью-Йорка про очікування піку шторму в зоні аеропорту у вівторок о 22:00 за місцевим часом (о 4:00 в середу за київським часом), що вимагало перенесення рейсу (плановий виліт - у вівторок, 30 жовтня, о 12:55). Після підтвердження нових слотів від JFK, компанія ухвалила рішення про затримку авіарейсу Київ-Нью-Йорк на добу - до 12:55 31 жовтня. Пізно ввечері в понеділок інформація про перенесення рейсу була розміщена на сайті авіакомпанії, контактний центр "АероСвіту" приступив до оповіщення пасажирів, у тому числі через агентів з продажу авіаперевезень.

Згідно з попередніми прогнозами, які надходили від американського аеропорту в неділю і вдень в понеділок, шторм повинен був минути JFK ще до прибуття українського літака в Нью-Йорк.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістрального Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.