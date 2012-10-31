Рух "червоного" ​​метро в Києві зупинявся через падіння на рейки пасажира
11:19, 31 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
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Рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії метро в Києві призупинявся через падіння на колію пасажира.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен»,
Зокрема, за даними прес-служби, о 09.53 рух потягів на вказаній лінії було призупинено через падіння пасажира на колію на станції метро «Хрещатик» (в бік Лівого берега).
Пасажир – молодий хлопець – залишився живий. Його витягли з колії на платформу.
Також працівниками станції метро була викликана «швидка» для надання йому медичної допомоги.
Наразі з’ясовуються причини падіння.
О 10.07 рух потягів метро було відновлено.
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