1 листопада Київський метрополітен проведе День відкритих дверей
11:36, 31 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
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1 листопада Київський метрополітен з нагоди 52-ої річниці роботи підприємства проведе День відкритих дверей.
Як повідомляє прес-служба підприємства, захід пройде з 9:00 до 12:00 в електродепо «Дарниця».
Цього дня гості матимуть змогу послухати розповідь-спогад безпосереднього учасника відкриття столичного метрополітену Миколи Куриленка, а також відвідати вагон-музей, об’єкти електродепо та вагоноремонтного заводу.
Щоб потрапити на подію, необхідно попередньо зареєструватись за телефоном 238-54-68. До участі запрошуються повнолітні громадяни.
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