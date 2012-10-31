1 листопада Київський метрополітен проведе День відкритих дверей

1 листопада Київський метрополітен з нагоди 52-ої річниці роботи підприємства проведе День відкритих дверей.

Як повідомляє прес-служба підприємства, захід пройде з 9:00 до 12:00 в електродепо «Дарниця».

Цього дня гості матимуть змогу послухати розповідь-спогад безпосереднього учасника відкриття столичного метрополітену Миколи Куриленка, а також відвідати вагон-музей, об’єкти електродепо та вагоноремонтного заводу.

Щоб потрапити на подію, необхідно попередньо зареєструватись за телефоном 238-54-68. До участі запрошуються повнолітні громадяни.