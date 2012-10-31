«Укрзалізниця» перестала приймати електронні гроші WebMoney

Державна адміністрація залізничного транспорту України “Укрзалізниця” припинила підтримку своїм онлайн-сервісом придбання квитків booking.uz.gov.ua електронних грошей WebMoney. Про це йдеться на сторінці “Укрзалізниці” в соціальній мережі Facebook.

Як пояснює своє рішення “Укрзалізниця”, питання діяльності в Україні платіжних систем регулюються Законом України "Про платіжні системи і переказ коштів в Україні". Згідно із законом, правила внутрішньодержавної і міжнародної платіжних систем, платіжною організацією якої є резидент, мають бути узгоджені з Національним банком.

“На сьогодні правила системи WebMoney не узгоджені Національним банком відповідно до вимог, встановлених законодавством України про діяльність платіжних систем або операцій з електронними грошима. Таким чином, діяльність системи WebMoney в Україні є неправомірною”, - зазначається в повідомленні “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” ввела онлайн-продаж квитків за допомогою сервісу WebMoney 27 жовтня п.р. У перший тиждень введення через WebMoney було сплачено близько 200 квитків.

Довідка УНІАН. Залізниці України за 9 місяців п.р. продали через Інтернет понад 1,4 млн квитків. За інформацією “Укрзалізниці”, сьогодні понад 3,8% загального продажу квитків оформляються через Інтернет.

Систему продажу проїзних документів через Інтернет у пасажирських перевезеннях «Укрзалізниця» запровадила 17 травня 2012 року.

Система дозволяє сплатити вартість проїзних документів через Інтернет системами НСМЕП, VISA, MasterCard.