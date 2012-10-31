Залізниці з початку року перевезли 46 млн тонн будівельних вантажів

Залізниці України станом на 30 жовтня 2012 року перевезли 46,044 млн тонн будівельних вантажів. Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, Донецька залізниця перевезла 3,24 млн тонн будівельних вантажів, Придніпровська - 4,518 млн тонн, Південна - 5,125 млн тонн, Південно-Західна - 17,922 млн тонн, Львівська - 8,871 млн тонн, і Одеська залізниця - 6,366 млн тонн. «Укрзалізниця» не вказує порівняльних даних на аналогічну дату минулого року.

У відомстві зазначили, що середньодобове завантаження будівельних матеріалів становило 82,6 тис. тонн.