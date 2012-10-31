Київське метро за 9 місяців одержало 220,3 млн грн збитку

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» одержало збиток 220,3 млн грн за підсумками січня-вересня п.р. Про це повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, доходи Київського метрополітену за 9 місяців 2012 р становлять 709,5 млн грн, тоді як витрати сягнули 929,8 млн грн.

Всього за січень-вересень Київський метрополітен перевіз 383,3 млн пасажирів, серед яких 95,7 млн пільговиків.

Як повідомляє прес-служба підприємства, від держави було одержано 88,6 млн грн бюджетних асигнацій за пільговий проїзд пасажирів, борг держави перед підприємством з оплати пільгового проїзду громадян за січень-вересень становить 29,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Столичний метрополітен складається з трьох діючих ліній загальною протяжністю більш як 65 кілометрів.

Щоденний обсяг перевезень становить близько 1,7 мільйона пасажирів.