«Інтернет Інвест» представив пілотний проект для доменних реєстраторів

Компанія «Інтернет Інвест» 31 жовтня презентувала пілотний проект з аутсорсингу білінгу в компанії DNS.com.ua.

Про це сказано у повідомленні компанії «Інтернет Інвест».

Згідно з повідомленням, нова послуга орієнтована на великих і середніх реєстраторів.

Суть запропонованої послуги полягає в тому, що білінговий оператор відкриває окремий розрахунковий рахунок, приймає на нього гроші, призначені для реєстратора, супроводжує весь необхідний документообіг, платить з цього розрахункового рахунку за домени «Хостмастеру» та іншим адміністраторам доменних зон, сплачує податки і бере невеликі гроші за обслуговування, решту грошей віддає реєстраторові, який займається тільки обслуговуванням своїх клієнтів.

«Це схоже на реселінг, але навпаки», - сказав президент компанії «Інтернет Інвест» Олександр Ольшанський.

Також О.Ольшанський відзначив, що при звичайному реселінгу компанія позбавляє реселерів тільки договорів з адміністраторами зон, все інше залишається на них: документообіг, бухгалтерія, розрахунки з клієнтами.

«При новій же схемі ми позбавляємо реєстратора всього, крім безпосередньо обслуговування клієнтів», - наголосив О.Ольшанський.

Довідка УНІАН. Інвестиційна група Internet Invest Group є однією з найбільших в Україні в сфері Інтернету і високих технологій.

DNS.com.ua — утворена в 2000 році, обслуговує близько 25 тис доменів і є одним з найбільших вітчизняних реєстраторів доменних імен.