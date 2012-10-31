Придніпровська залізниця ремонтує ділянку Синельникове-2 - Запоріжжя для швидкісного руху

Придніпровська залізниця продовжує ремонтні роботи для організації залізничного швидкісного руху і на даний момент веде підготовку ділянки Синельникове-2 - Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПрЗ, на сьогоднішній день залізничники модернізували 1,7 км колій, середній ремонт виконано на 12 км колій, комплексно-оздоровчий - на 19,3 км. Крім того, на магістралі замінено 9 комплектів стрілкових переводів, на 10 комплектах здійснено середній ремонт.

У прес-центрі відзначили, що на ділянці демонтовано, відремонтовано і перебудовано 21 платформу.

Також повідомляється, що фахівці служби сигналізації і зв'язку модернізували 44,47 км ліній електроблокування і електроцентралізації, на 4 переїздах з черговими замінено радіостанції, на 10 переїздах відремонтовано магістральний кабель зв'язку.

Вартість робіт на ділянці Синельникове-2 - Запоріжжя оцінюється більш ніж у 102 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більш як 227 млн тонн вантажів і більш ніж 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця (ПрЗ) у січні-вересні 2012 року перевезла майже 87,155 млн тонн вантажів - на 1,2% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.