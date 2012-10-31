«Укрзалізниця» активно готується до будівництва Бескидського тунелю

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») веде підготовчі роботи до початку будівництва нового двоколійного Бескидського тунелю в Карпатах.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Як сказано у повідомленні, для будівництва тунелю буде використано більш як 81 куб. м бетону і понад 7 тис тонн армованих конструкцій. Саме будівництво планують вести безперервно у три зміни. На сьогоднішній день, за інформацією «Укрзалізниці», залізничники облаштовують склади для піску, щебеню, вмонтовують ємності для зберігання цементу. Вже змонтовано завод із виготовлення бетонної суміші і колію для підвезення матеріалів, які, за планом, будуть надавати українські виробники.

Як наголошується у повідомленні, крім того, на сьогоднішній день будуються три під'їзні автодороги до місця будівництва нового тунелю, зокрема до місця складування грунту і до складу спеціальних вибухових речовин.

У підготовчих роботах задіяно більш як 100 чоловік – залізничників і співробітників підрядних організацій. Врізання самого тунелю почнеться після завершення державної експертизи і затвердження проекту Кабінетом міністрів України.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель має стратегічне значення для України як одна з найбільш жвавих транспортних магістралей у напрямку Москва - Відень. Тунелем проходить більш як 40% транзитних вантажів до Західної і Центральної Європи.

Згідно з проектом, новий тунель побудують поряд зв старим, одноколійним тунелем, побудованим ще в кінці 19-го століття. Ширина нового тунеля становитиме 10,5 м, висота - 8,46 м, довжина – 1 822 м, що на 76 метрів більше, ніж у старого тунелю. Двоколійний Бескидський тунель буде другим за довжиною в Україні після Лутугинського (Донецька залізниця).

Будівництво тунелю планується завершити у 2015 році. За розрахунками, він дозволить збільшити пропускну спроможність залізниці для перевезення транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи більш ніж у 2 рази - з 47 до 100 потягів на добу.