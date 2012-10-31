Одеська залізниця за 10 місяців відремонтувала 347,3 км колій на 898,5 млн грн

Одеська залізниця за 10 місяців 2012 року відремонтувала 516 км колій на суму 898,5 млн грн, що в 9 разів більше за обсяг виконаних робіт за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Одеської залізниці.

Зокрема, модернізовано 168 км колій, капітально відремонтовано 102 км колій, здійснено середній ремонт на 151 км колій, виконано комплексно-оздоровчий ремонт на 170 км. Крім того, замінено новими 182 комплекти стрілкових переводів, з них на залізобетонних брусах - 141 комплектів і здійснено середній ремонт 107 комплектів стрілкових переводів.

Найбільш масштабні роботи проходили на напрямках Знам’янка — Помошна - Одеса і Миронівка – П’ятихатки. До кінця року основні ремонтні роботи триватимуть на ділянці Помошна - Колосівк - Одеса.

Виконання комплексу даних робіт дозволило підвищити швидкість руху потягів на 180 км головних колій і 8 прийомовідправних коліях на шести станціях.

Як відзначили в прес-службі, всього в 2012 році буде модернізовано більш як 181 км колій, що підвищить безпеку руху, плавність ходу потягів, а також сприятиме підвищенню швидкості руху на відремонтованих ділянках до максимально можливої при наявному технічному оснащенні.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила завантаження на 11,7% у порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% у порівнянні з 2010 роком - до 169,1 млн грн.