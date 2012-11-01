Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом ДТП біля Запоріжжя

Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за фактом сходження з рейок вагонів пасажирського потягу «Київ-Севастополь» біля Запоріжжя.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова з посиланням на прокурора області Олександра Кирилюка, що перебував на місці події, «за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту». Ведеться слідство». (Ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту», передбачає покарання у вигляді виправних робіт строком до 2 років або обмеження свободи на строк до 3 років – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.45 у Запорізькій області зійшов з рейок потяг «Київ-Севастополь».

Потяг вийшов зі станції «Запоріжжя-1» і приблизно за один кілометр від неї зійшов з рейок і ліг на бік 7-й вагон потягу, який потягнув за собою ще три вагони, що також зійшли з рейок, але не лягли. Жертв і потерпілих немає.