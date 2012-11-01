Прокуратура розглядає три версії сходження з рейок вагонів поблизу Запоріжжя

Прокуратура розглядає три версії сходження з рейок чотирьох вагонів поїзду «Севастополь-Київ» поблизу Запоріжжя.

Як повідомив УНІАН Запорізький транспортний прокурор Максим Кацюба, «на цей час розглядається три версії події. Перша - людський чинник – тобто правильність дій персоналу станції під час управління рухом по залізниці. Друга – стан залізничного полотна. Третя – технічний стан вагонів».

Усі ці версії, за даними Запорізького транспортного прокурора, ретельно перевіряються: однозначно назвати причину того, що сталося, поки що не є можливим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.45 у Запорізькій області за 1 км від залізничної станції «Запоріжжя-1» зійшли з рейок 4 вагони пасажирського поїзду «Севастополь-Запоріжжя», один із яких «ліг» на бік.

За інформацією голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка, внаслідок цього ніхто не загинув і не одержав травм, що потребують госпіталізації.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».