ВОЛЯ за рішенням суду сплатить Святошинському району Києва розміщення т/к мереж

Господарський суд Києва підтвердив легітимність укладеної раніше угоди, відповідно до якої компанія ВОЛЯ сплатить Святошинському району 270 тис. грн за розміщення у будинках комунальної власності телекомунікаційних мереж.

Про це УНІАН повідомили в Телекомунікаційній палаті України (ТПУ).

Згідно з повідомленням, своїм рішенням Господарський суд міста Києва підтвердив дію угоди про розміщення телекомунікаційних мереж, яка була підписана ВОЛЕЮ з комунальним підприємством «Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду Святошинського району» у березні 2010 року, яку комунальне підприємство «намагалося розірвати в односторонньому порядку».

Як повідомлялося, Київська міська рада своїм рішенням закріпила за комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» монопольне право укладати угоди з провайдерами та операторами, мережі яких розміщені в житлових будинках комунальної власності. До того ж, як вважають у ТПУ, всупереч вимогам законодавства, була порушена процедура прийняття рішення і не було визначено перелік будинків, які знаходяться у комунальній власності. Тарифи ж за розміщення та використання суб'єктами господарювання телекомунікаційних мереж за новими угодами повинні були підвищитися відразу в кілька разів без економічного обгрунтування та без погодження з Антимонопольним комітетом України, як того вимагає законодавство.

У ТПУ повідомили, що для того, аби «змусити провайдерів підписувати нові сумнівні угоди», «Київжитлоспецексплуатація» «неправомірно спонукало районні комунальні підприємства розривати діючі угоди» з операторами, за якими раніше місцеві комунальні підприємства «справно отримували кошти».

Такі дії столичної влади, відзначили в ТПУ, суперечать статті 27 Закону України «Про телекомунікації», яка зобов'язує органи місцевого самоврядування створювати сприятливі умови для функціонування і побудови телекомунікаційних мереж, Дорученню Президента України від 21 березня 2012 року «Щодо впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій , які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет», і «гальмують розвиток цієї галузі» у столиці України.

Як зазначив директор Телекомунікаційної палати України Костянтин Грицак, провайдери готові працювати з комунальними підприємствами - «єдина умова - це дотримання місцевою владою українського законодавства, відмова від практики залякування і силового тиску на операторів і провайдерів і нав'язування економічно необгрунтованих тарифів».

Довідка УНІАН. Телекомунікаційна палата України є об'єднанням учасників телекомунікаційного ринку, на сьогодні до ТПУ входять компанії та організації з 20 українських міст, послугами якої користується більше половини абонентів платного телебачення і більше третини абонентів швидкісного Інтернету.