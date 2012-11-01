Загальний обсяг доходів «Укртелекому» за 9 місяців зріс на 2,4% - до 6,15 млрд грн

Загальний обсяг доходів «Укртелекому» (з ПДВ та ПФ) за 9 місяців 2012 року збільшився на 2,4% порівняно з аналогічним торішнім періодом - до 6,151 млрд грн.

Про це повідомляється в «Інформації про зміни, які вносяться до Квартальної інформації» компанії, оприлюдненої у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж доходи від надання телекомунікаційних послуг становили 5,704 млрд грн, зокрема, кінцевим споживачам - 4,810 млрд грн, операторам і провайдерам - 894,3 млн грн.

Згідно зі змінами у квартальній інформації «Укртелекому», станом на 30 вересня кількість основних телефонних апаратів у компанії становила 9,360 млн номерів. У порівнянні з початком року 548 тис. користувачів відмовилися від послуг фіксованого зв'язку, за аналогічний період встановлено 167 тис. номерів, як наслідок, абонентська база «Укртелекому» скоротилася на 381 тис. номерів, або 3,9%.

За даними компанії, за рахунок загострення конкуренції на ринку телекомунікацій сповільнився приріст доходів від надання послуг комп'ютерного зв'язку (доходи від комп'ютерного зв'язку становили за звітний період понад 1,13 млрд грн, зростання у порівнянні з 9 місяцями 2011 року на 1,4 п.п.). Кількість користувачів широкосмугового доступу до Інтернет компанії за станом на 30 вересня досягло 1,493 млн, що на 150 тис., або на 11%, більше відносно початку року. До того ж середньомісячна прибутковість з одного абонента Інтернет за 9 місяців 2012 року становитиме 76,2 грн.

Загальний обсяг видатків за 9 місяців 2012 року становить в компанії 4,886 млрд грн, зокрема: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила 3,5967 млрд грн; адміністративні витрати - 454,4 млн грн; витрати на збут становили 522,1 млн грн; інші операційні витрати - 67,7 млн ​​грн; фінансові витрати - 220,4 млн грн; інші витрати становили 24,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток «Укртелекому» за 9 місяців 2012 року становить 348 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2011 року становив понад 8 млрд грн.