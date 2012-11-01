У Росії почав працювати реєстр протизаконних сайтів у Рунеті

Москва. У Росії почав працювати сайт з реєстром протизаконних сайтів у Рунеті - www.zapret-info.gov.ru/.

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд), до чорного списку вноситимуться сайти, що містять інформацію про наркотики, дитячу порнографію і заклики до суїциду. Вони блокуватимуться у досудовому порядку, якщо небезпечна інформація не буде з них вчасно видалена. Крім того, до реєстру потраплять сайти, щодо яких було винесене судове рішення про порушення.

Створювати і поповнювати чорний список сайтів буде Роскомнагляд. Ухвалювати рішення про включення до реєстру сайтів зможуть також МВС РФ, Федеральна служба з контролю за оборотом наркотиків і Росспоживнагляд.

Якщо власник сайту через добу після звернення провайдера не видалить інформацію, що порушує закон, мережеві дані ресурсу потраплять до реєстру, і провайдер має заблокувати доступ до цього сайту.

У Роскомнагляді запевнили, що відомство включатиме інтернет-сайти до реєстру заборонених мережевих ресурсів лише після перевірки інформації про те, що на них розміщена протиправна інформація. До того блокування за IP-адресою буде крайнім заходом.

Дані реєстру забороненої інформації, що доступні операторам зв'язку, міститимуть усі відомості, необхідні для обмеження доступу до інформації. «Проте обмеження доступу до всієї IP-адреси є крайнім заходом і наступає лише в разі, якщо власник ресурсу, на якому виявлена заборонена інформація, або обслуговуючий його провайдер хостингу не видалить заборонену інформацію впродовж однієї доби, яка визначена законом для цієї мети», - наголосили в Роскомнагляд.

За першу годину роботи реєстру було подано 161 заявку.