«Укрзалізниця» ліквідувала наслідки аварії поїзду «Київ-Севастополь»

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») ліквідувала наслідки інциденту, у результаті якого на станції Запоріжжя - 1 зійшли з рейок чотири вагони пасажирського поїзда № 27 сполученням Київ-Севастополь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Як сказано в повідомленні, у роботах по ліквідації наслідків аварії задіяли близько 100 працівників. Крім того, зі станції Запоріжжя-2 на місце аварії оперативно підігнали два відновлювальних склади. Постраждалих оперативно розмістили в санітарно-побутовому корпусі станції Запоріжжя -1, де їм надали гаряче харчування, ковдри та іншу допомогу. Залізничники оперативно сформували новий залізничний склад, який продовжив рух за маршрутом № 27 Київ-Севастополь.

«Придніпровська залізниця приносить вибачення пасажирам поїзда № 27 Київ-Севастополь» за цей інцидент і вдячна всім, хто допоміг у ліквідації його наслідків», - йдеться в прес-релізі «Укрзалізниці».

Як зазначено в повідомленні, причини інциденту з'ясовує спеціальна комісія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.45 ранку на станції Запоріжжя-1 зійшов з рейок і ліг на бік 7-й вагон складу поїзда № 27 сполученням «Київ-Севастополь», який потягнув за собою ще три вагони.

Голова Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко заявляв, що ніхто з людей не загинув і будь-яких травм, які вимагають медичної допомоги, не отримав: усіх пасажирів після оперативної евакуації з вагонів оглянули медики, від медичної допомоги вони відмовилися.