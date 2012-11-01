Київ отримав з держбюджету понад 1 млрд грн на розвиток інфраструктури

Депутатам Київради на сьогоднішній сесії запропонували внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 рік у зв'язку із отриманням з держбюджету понад 1 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Руслана Крамаренка, коригування стосується державного бюджету, адже низкою постанов кабінету міністрів обсяги асигнувань збільшено на загальну суму 1 065,9 млн грн.

«Ми отримали 830 мільйонів гривень на будівництво Подільського мостового переходу та 150 мільйонів гривень на будівництво метро до Одеської площі. 80 мільйонів гривень буде спрямовано на реконструкцію Поштової площі та ще 30 мільйонів гривень підуть на фінансування робіт, проведених під час реконструкції швидкісного трамваю на ж/м Троєщина. Крім того, буде здійснено перерозподіл субвенції на реконструкцію та ремонт доріг комунальної форми власності - на 5,9 мільйонів гривень», - пояснив Р.Крамаренко.

Він зазначив, що асигнування на капітальні внески за Програмою соціально-економічного розвитку за рахунок міського бюджету зросли на 27,7 млн ​​грн.