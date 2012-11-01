Придніпровська залізниця в січні-жовтні відремонтувала 9472 вагони

Придніпровська залізниця в січні-жовтні ц.р. відремонтувала 9 472 вагони, з них 9 324 вагони - деповським ремонтом і 148 - капітальним. Про це повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

Згідно з наданою інформацією, у вагоноремонтному депо Нижньодніпровськ-Вузол відремонтовано 1 927 вагонів, у депо Батуринська - 1 994, Мудрьона - 1 784, П'ятихатки - 672, Пологи - 1013, Мелітополь - 690, Запоріжжя-Ліве - 148, Джанкой - 884, Верхівцеве - 338.

Нагадаємо, наприкінці 2011 року "Укрзалізниця" визначила базові ремонтні депо для обслуговування вагонів державних компаній, на баланс яких передали вантажні піввагони. На Придніпровській залізниці ними стали депо Батуринська, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол, П'ятихатки, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя-Ліве та Джанкой.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця в рамках підготовки до морозів відремонтувала 353 км колій, 7,6 км під'їзних колій, понад 7 тис. кв. м покрівель санітарно-побутових приміщень. Були приведені в порядок 39 снігоприбиральних машин, обладнано 2381 стрілкове переведення пневмообдуванням та 234 переведення - електрообігрівом.

Крім того, Придніпровська залізниця підготувала до роботи в зимовий період 1035 вагонів пасажирських поїздів далекого сполучення, з яких більше 700 - на високовольтному опаленні. У рамках реалізації Комплексної державної програми енергозбереження за 9 місяців 2012 року, завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів, Придніпровська залізниця заощадила енергоресурсів на 25,758 млн грн.

Довідка УНІАН. «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа підприємства перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.