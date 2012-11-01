Янукович доручив Пшонці розібратися з аварією потяга «Київ - Севастополь»

Генеральна прокуратура України має вжити вичерпних заходів з розслідування обставин сходження з рейок вагонів пасажирського потягу №27 «Київ – Севастополь», що сталося 1 листопада 2012 року у Запорізькій області

Про це йдеться в дорученні Президента України Віктора Януковича, повідомляє його прес-служба.

Глава держави пропонує генеральному прокурору Віктору Пшонці вжити відповідних заходів реагування згідно із законодавством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.45 ранку на станції «Запоріжжя-1» зійшов з рейок і ліг на бік 7-й вагон поїзду № 27 сполученням «Київ-Севастополь», що потягнув за собою ще три вагони.

За інформацією голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка, внаслідок аварії ніхто не загинув і не одержав травм, що потребують госпіталізації.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».