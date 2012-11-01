В Україні перевірять стан залізничного транспорту через аварію під Запоріжжям

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо перевірки стану рухомого складу, залізничних колій, пристроїв та інших об'єктів залізничного транспорту загального користування.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Відповідне доручення глава держави дав у зв'язку з тим, що 1 листопада в Запоріжжі з рейок зійшли вагони пасажирського поїзду № 27 «Київ — Севастополь», і з метою недопущення таких випадків надалі.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада ц.р. о 4.45 на станції Запоріжжя-1 на стрілочному переведенні № 160 сталося сходження чотирьох вагонів пасажирського поїзду №27 сполученням Київ-Севастополь з критичним нахилом одного з вагонів. Травмованих серед пасажирів поїзду немає, вагони також не постраждали. Залізничний рух на станції Запоріжжя-1 не припинявся.

У ліквідації наслідків сходження поїзду було задіяно близько 100 працівників Запорізької дирекції залізничних перевезень, на місце події оперативно прибули два відновлювальні поїзди зі ст. Запоріжжя-2 і Пологи, які ліквідували наслідки події. Основний склад поїзду № 27 продовжив рух за маршрутом.

Після інциденту пасажирів постраждалих вагонів перевели до санітарно-побутового корпусу станції Запоріжжя-1, де їм запропонували чай, каву, воду, теплі ковдри тощо. Для цих пасажирів було організовано спеціальний поїзд, який доставив їх до місця призначення.

Причини інциденту з'ясовує спеціальна комісія.

Придніпровська залізниця просить вибачення у пасажирів поїзду №27 Київ — Севастополь за інцидент, що стався.