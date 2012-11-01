Авіакомпанія "Армавіа" почала польоти з Єревану в аеропорт "Київ" (фото)

"Водяна арка" над літаком "Армавіа",

який виконав перший рейс з Єревану до аеропорту "Київ"

Авіакомпанія "Армавіа" 1 листопада здійснила перший рейс з Єревану в аеропорт "Київ", повідомляє прес-служба аеропорту.

За повідомленням, польоти будуть виконувати двічі на тиждень щочетверга та щосуботи на регіональних реактивних літаках Bombardier CRJ 200 (Канада).

У Києві пасажири рейсу Єреван-Київ-Єреван обслуговуються в новому міжнародному терміналі А, який був введений в експлуатацію 22 травня 2012 року.

«Авіакомпанія "Армавіа" стала новим партнером аеропорту "Київ". За авіаційною традицією, перший рейс зустріли водяним салютом: пожежна машина створила арку з води, під якою і зарулив літак», - зазначають у прес-службі.

Чинний розклад передбачає виліт з Єревану об 11:30 та приліт до Києва о 12:10. Зворотній рейс вилітає з української столиці о 14:10 з прильотом в Єреван о 18:35. На лінії Єреван-Київ авіакомпанія "Армавіа" надає два класи обслуговування: бізнес-клас і економічний клас.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт" Київ "(Жуляни) входить у п'ятірку найбільших аеропортів України за пасажиропотоком. У 2012 році планує обслужити 850 тис. пасажирів. Аеропорт розташований всього в 7 км. від центра української столиці.

З 22 травня 2012 року Міжнародний аеропорт "Київ" почав експлуатацію нового міжнародного пасажирського терміналу А, значно поліпшивши сервіс,

Авіакомпанія "Армавіа" є національним авіаперевізником Вірменії. Заснована в 1996 році. "Армавіа" виконує польоти в більш ніж 20 міст зі свого базового аеропорту "Звартноц" (Єреван). Флот авіакомпанії включає літаки A320, Boeing 737, SSJ 100, CRJ 200, Як-42.