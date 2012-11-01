Польща хоче дозволити банкрутство залізничних компаній

Варшава. Уряд Польщі має намір ініціювати внесення змін до законодавства, яке забороняє банкрутство залізничних компаній, що, на думку профспілок, може призвести до катастрофічних наслідків у залізничному транспорті однієї з найбільших східноєвропейських країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, у розпорядженні якої є проект документа, що реформує галузь.

Радіостанція зазначила, що польський уряд офіційно пояснює плановані зміни вимогою Європейського Союзу, до якого країна увійшла в 2004 році.

"Мова йде про вказівки Європейської комісії, яка стверджує, що відсутність можливості банкрутства - це те ж саме, що необмежена допомога держави, що не відповідає європейському законодавству", - відзначає RMF-FM.

За неофіційними даними, головною причиною планованих змін є бажання уряду позбутися нерентабельних компаній та відкрити дорогу до комерціалізації і приватизації залізничного транспорту.

RMF-FM відзначає, що проти цих планів уряду, який вже намагався провести схожий закон два роки тому, виступають профспілки, які погрожують загальнонаціональними страйками.

"Вони стверджують, що це пряма дорога до знищення залізниці у Польщі. Впровадження самої процедури банкрутства їх не лякає, але непокоїть факт, що крім цього закону уряд не планує інших змін, які б поліпшили фінансову ситуацію перевізників. Вона в нашій державі жахлива" , - повідомляє радіостанція.

На думку RMF-FM, найбільше новий закон, який, за її даними, може бути прийнятий незабаром, негативно вплине на найбільшого залізничного пасажирського перевізника в Польщі - компанію Przewozy Regionalne.

Як зазначає радіостанція, чинне в країні законодавство забороняє банкрутство залізничних компаній у зв'язку з тим, що вони виконують важливу суспільну функцію.

Як повідомляв УНІАН, залізничні компанії, які працюють у Польщі, в першому півріччі поточного року збільшили перевезення пасажирів майже на 5% - до 137,6 млн осіб.

У минулому році перевезення пасажирів поїздами в країні виросли на 0,6% - до 264 млн осіб, а найбільшим перевізником залишалася компанія Przewozy Regionalne, що спеціалізується на регіональних маршрутах, з більш ніж 40% часткою ринку.

Довідка УНІАН. Останньою великою реформою залізничного транспорту в Польщі стало акціонування національної залізниці в компанію PKP у 2001 році в рамках реструктуризації і підготовки до приватизації компаній цього сектора.