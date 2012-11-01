Фіксований телефонний зв'язок у селах подорожчав на 10%

З 1 листопада на 10% зросли тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку в селах і селищах міського типу. Про це повідомляється на сайті «Укртелекому».

Як повідомляв УНІАН, 22 червня п.р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення про затвердження нових Граничних тарифів на послуги фіксованого зв'язку в два етапи з 01.07.2012 р. і з 1 листопада 2012 року.

Зокрема, за користування основним телефонним апаратом для населення в сільській місцевості щомісячна абонплата з 1 листопада 2012 року зросла на 10% (з 14,88 до 16,38 грн. без ПДВ без почасової оплати і з 13,02 до 14,32 грн. без ПДВ з почасовою оплатою). Раніше, в липні 2012 року абонплату для населення в сільській місцевості також було піднято на 10%.

У НКРЗІ обгрунтовують ухвалене рішення тим, що сьогодні тарифи на окремі послуги «нижчі за собівартість і покриваються за рахунок рентабельніших сегментів ринку». Це, за даними комісії, обумовлено, насамперед, впливом зовнішніх чинників, таких як збільшення цін на енергоносії, пально-мастильні матеріали тощо. У НКРЗІ вважають, що поступове наближення тарифів до собівартості дасть змогу хоч частково зняти важелі, які стримують розвиток галузі в цілому, що, зокрема, стосується розвитку телекомунікаційної мережі в сільській місцевості, яка й досі залишається дотаційною.