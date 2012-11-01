П'ять залізниць виплатили купонний дохід за своїми облігаціями

Південна залізниця, Львівська залізниця, Одеська залізниця, Донецька залізниця та Південно-Західна залізниця виплатили купонний дохід за своїми облігаціями.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «УкрСиббанку», який є лід-менеджером і платіжним агентом цих випусків.

Сума виплат і дохід на одну облігацію в повідомленні не вказуються.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2011 року залізниці України почали розміщення трирічних облігацій з щоквартальною виплатою відсотків на загальну суму 1,5 млрд грн.

До продажу були представлені папери: Південно-Західної залізниці серії С на суму 300 млн грн; Донецької залізниці серій В і С на суму 200 і 300 млн грн відповідно; Південної залізниці серії В на суму 300 млн грн; Одеської залізниці серії В на суму 200 млн грн; Львівської залізниці серії В на суму 200 млн грн.

Номінал однієї облігації - 1 тис. грн, дата погашення - 28-29 жовтня 2014 року, відсотковий дохід - 14,5% річних, купонний період - 91 день.

Довідка УНІАН. Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена в грудні 1991 р. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці.

У серпні 2011 року залізниці погасили облігації внутрішньої позики на суму 753,7 млн грн.