НКРЗІ ухвалила Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), під час свого чергового засідання ухвалила рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність рішення НКРЗІ від 11.11.2010 р. № 514».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗІ.

Документ розробили з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства, а саме Закону України «Про телекомунікації» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг» від 05.07.2011 р. № 3566 - VI.

Новий нормативно-правовий акт встановлює процедуру надання документів для включення, внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, їх перелік, порядок розгляду та прийняття рішень про включення, внесення змін до реєстру або відмову в цьому.

У НКРЗІ вважають, що введення нового Порядку значно спростить процедуру доступу на ринок телекомунікаційних послуг. Так, для включення до реєстру заявнику пропонується подати в комісію заяву за визначеною Комісією формою, надіслати електронну версію заяви та надати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Рішення щодо включення заявника до реєстру Комісія приймає строком, що не перевищує 10 робочих днів з моменту дати реєстрації заяви, і повідомляє про це заявника в триденний термін.

Крім того, Порядок містить перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, що здійснюються операторами або провайдерами, що дасть можливість визначити статус (оператора або провайдера), в якому вони будуть включені до реєстру.

На початку поточного року проект документа був прийнятий за основу та оприлюднений на офіційному сайті НКРЗІ для громадського обговорення. Комісія розглянула всі пропозиції та зауваження, що надійшли від суб'єктів ринку і громадських організацій, більшість з яких були враховані.

Документ згідно з чинним законодавством подадуть на державну реєстрацію до Мін'юсту України. Рішення набуде чинності з дня його офіційного опублікування.