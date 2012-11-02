В Україні дозволили використовувати дві моделі смартфонів iPhone 5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення про внесення до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, 36 нових типів пристроїв. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗІ.

Серед дозволених до застосування пристроїв дві моделі радіотелефонів ТМ Apple типу iPhone 5 моделі A1428 для застосування у системах стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS і моделі A1429 для застосування у системах стільникового зв'язку GSM900/1800, UMTS і CDMA-800.

Також цим рішенням комісія погодила до 2017 року подальше застосування низки радіоелектронних засобів у мережах зв'язку залізничного транспорту, які використовують підприємства залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією мережі «Цитрус», продаж смартфону iPhone 5 компанії Apple в Україні розпочнеться 31 жовтня.

При цьому використання мобільних терміналів без дозволу НКРЗІ не дозволяється.