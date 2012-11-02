Іллічівський порт залучив у ПУМБ кредитну лінію на 30 млн грн

Іллічівський морський торговельний порт (ІМТП) залучив у «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) непоновлювану кредитну лінію на 30 млн грн у доларовому еквіваленті.

Про це йдеться у повідомленні порту.

Згідно інформації ІМТП, зазначені кошти призначені для покупки портального крана типу «Сокіл» вантажопідйомністю 32 тонни.

Відзначається, що «Сокіл» розташовуватиметься на причалах № 21 і 22, де застосовується традиційна технологія вантажних робіт із використанням портальних кранів.

У порту наголосили, що необхідність покупки нового крана обумовлена зростанням переробки навалювальних вантажів на терміналах порту, а також значним зносом портового обладнання.

Нагадаємо, ІМТП у рамках програми з оновлення кранового устаткування до кінця жовтня п.р. завершив модернізацію третьої пари портальних кранів типу «Сокіл» та «Кондор». Вартість робіт становила 45 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, капітальні інвестиції держпідприємства «Іллічівський морський торговельний порт» за 9 місяців 2012 року становлять 142 млн грн, що на 110 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У січні-вересні 2012 року ІМТП збільшив перевалку вантажів на 6,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 9,377 млн тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» - універсальний міжнародний порт, один із найбільших у Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі.

29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.

Річна проектна потужність ІМТП - понад 30 млн тонн, пропускна спроможність по перевалці контейнерів - 1,15 млн TEU. З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом 3 океанських контейнеровозів місткістю понад 5 тис. TEU, завдовжки до 300 м.