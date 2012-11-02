Кабмін реорганізує держкомпанію «Автомобільні дороги України»

Кабінет Міністрів України має намір провести реорганізацію публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» до кінця 2013 року.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ № 837-р «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування». Відповідальність за проведення реорганізації держкомпанії покладена на «Укравтодор» і Міністерство інфраструктури.

У рамках оновленого плану заходів упродовж 2012-2014 років планується підготувати механізм передачі доріг місцевого значення до сфери управління місцевих адміністрацій, удосконалити систему контролю технічного стану доріг та якості дорожніх робіт із визначенням нормативу витрат на утримання доріг, а також методики розрахунку витрат на дорожнє будівництво, реконструкцію та ремонт.

Згідно із розпорядженням Кабміну, до кінця 2012 року «Укравтодор» повинен сформувати інформаційно-аналітичну систему управління дорожнім господарством, а до кінця 2014 року - забезпечити підписання довгострокових контрактів на утримання доріг державного значення.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» здійснює функції господарського управління дорогами з 2002 року. Компанія була створена на виконання Указу президента України від 08.11.2001 № 1056 шляхом передачі майна дочірніх підприємств, що входили до складу Української державної корпорації будівництва, ремонту та утриманню автомобільних доріг. На сьогодні до складу держкомпанії «Автомобільні дороги України» входять 32 дочірніх підприємства, серед них облавтодори і підприємства «Екстрой», «Західдорвибухпром», «ШРБУ-1000». Щорічно вони виконують роботи загальною вартістю близько 4 млрд грн і ремонтують до 3 тис. км доріг. На балансі держкомпанії перебуває близько 14 тис. одиниць машин, механізмів та спеціальної техніки, необхідної для ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг.