Україна з нового року повернеться до «іменних» залізничних квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з нового року повернеться до практики продажу іменних залізничних квитків з метою попередження спекуляцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури із посиланням на міністра Бориса Колеснікова.

За словами Б.Колеснікова, «Укрзалізниця» та Мінінфраструктури отримують тисячі листів від пасажирів, які просять повернути практику продажу іменних квитків.

Також у повідомленні прес-служби наголошується, що нерідкі випадки спекуляцій зі сторони самих працівників залізниці - касирів і провідників. «Ми перевірили один поїзд, і з 120 пасажирів 90 були без квитків. Залізниця працює для пасажирів, тому ніяких спекуляцій бути не може. Це головне», - цитує Б.Колеснікова прес-служба Мінінфраструктури.

Згідно із повідомленням, купити квиток на поїзд можна буде за наявності документа, що засвідчує особу - паспорта (внутрішнього або закордонного), водійського посвідчення, військового або студентського квитка.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами або іншими документами, що засвідчують особу, у листопаді 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, до 20 грудня 2012 року «Укрзалізниця» планує ввести повноцінну систему продажу квитків через Інтернет з використанням QR-коду.