«Укрзалізниця» вводить нову систему управління рухом поїздів

Українські залізниці планують кардинально змінити структуру і систему управління перевезеннями шляхом впровадження нових інформаційних технологій та нової системи функціонування центрів управління, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Як повідомляється в прес-релізі, головними принципами функціонування центрів управління перевезеннями є концентрація та централізація управління рухом на прогонах значної протяжності на базі вдосконаленої інтегрованої системи моніторингу та контролю процесу перевезень. Така система вже існує - Єдина автоматизована система керування вантажними перевезеннями. Нова система передбачає диспетчерське регулювання та управління у межах України з об'єднанням функцій дорожнього рівня, з метою управління експлуатаційною роботою на великих полігонах основних напрямків залізничного руху без стиків між залізницями різних підрозділів.

За словами першого заступника начальника Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Євгенія Кучеренко, після введення нової системи скоротиться кількість стиків, подовжаться диспетчерські відрізки, а також залишиться усього два рівні управління процесом руху: головний центр, який буде ставити завдання, координувати роботу і відслідковувати рух поїздів на великих відстанях від станції відбуття до станції призначення, і станційні диспетчери, які будуть здійснювати оперативне управління.

Основними полігонами експлуатаційної роботи є:

- Донецьк - Полтава - Київ - Львів завдовжки 1333 км

- Донецьк - Чаплине - Нижньодніпровськ Вузол - Миронівка - Фастів - Козятин - Шепетівка - Львів, довжина 1326 км

- Волноваха-Камиш Зоря - Пологи - Запоріжжя - Тимкове - Помічна - Котовськ, довжина 812 км

- Тополі - Куп'янськ - Полтава - Кременчук - Бурти - Знам'янка - Помічна - Одеса, довжина 937 км

- Козача Лопань - Харків - Лозова - Синельникове - Сімферополь, довжина 730 км

- Знам'янка - Миколаїв - Джанкой - Керч, довжина 665 км

- Зернове - Жмеринка - Одеса, довжина 1017 км

- Жмеринка - Тернопіль - Красне, довжина 308 км.

За словами Є.Кучеренко, уже ведуться роботи зі створення головного центру керування рухом, оснащеного новітніми інформаційними системами. Також він зазначив, що після створення централізованого управління залізничними перевезеннями стане можливим керування рухом вагонів для своєчасної доставки вантажів, управління пасажирськими перевезеннями і транзитними перевезеннями міжнародного сполучення, контроль технічного стану інфраструктури на всіх полігонах.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України направлять на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн. У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці направили понад 123 млн грн власних коштів. У 2012 році залізничники реконструювали залізничні об'єкти всіх міст, що приймають матчі Євро-2012. Найбільш масштабним об'єктом за 2012 був Донецький вокзальний комплекс.