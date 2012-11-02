«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на нічний «Хюндай»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відкрила попередній продаж квитків на нічні швидкісні електропоїзди «Інтерсіті+» сполученням Київ-Донецьк-Київ. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі “Укрзалізниці”.

Перший рейс заплановано на 30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, із Києва поїзд відправлятиметься о 23.38, а прибувати до Донецька буде о 6.27. Зупинки на станціях - Полтава-Південна о 2:43, Слов'янськ - 05:14, Краматорськ - 05:24, Костянтинівка - 5:41. Із Донецька поїзд виїжджатиме о 23.12 і прибуватиме до Києва о 5.56. Зупинки на станціях - Костянтинівка о 23:58, Краматорськ - 0:15, Слов'янськ - 0:25, Полтава-Південна - 2:50.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії «Інтерсіті+» (ІС+) - швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше за допустимої швидкості до 200 км/год. У складі поїзду вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.