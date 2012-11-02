Колесніков розповів про переваги електронних квитків

З 1 червня 2013 використання електронних квитків стане можливим у всіх швидкісних поїздах, протягом літа 2013 року - у всіх пасажирських поїздах. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра Бориса Колеснікова.

За його словами, технологія електронного проїзного документа дозволить не лише ефективно продавати квитки, але і в п'ять разів знизити витрати та покращити якість перевезень. «Наша мета - зробити купівлю квитка зручною. Пасажир не повинен стояти в черзі», - цитує прес-служба слова Б.Колеснікова.

Він повідомив, що Міністерство інфраструктури та «Укрзалізниця» працюють з іноземними компаніями над проектом встановлення на залізничних вокзалах квиткових терміналів, які будуть працювати разом з традиційними залізничними касами. За словами міністра, встановлення таких терміналів поряд із впровадженням продажу електронних квитків дозволить значно підвищити якість пасажирських перевезень та зменшити час на оформлення квитка.

Також міністр продемонстрував, як користуватися електронним залізничним квитком.

«З 25 грудня всі власники смартфонів через Інтернет зможуть придбати квиток, не роздруковуючи - зберегти QR-код собі в телефон і прийти до поїзда, не звертаючись до залізничних кас», - зазначив Б.Колесніков. Він додав, що ті пасажири, у яких немає смартфона, зможуть роздрукувати QR-код і принести його для зчитування безпосередньо провіднику.

Міністр інфраструктури вибрав на сайті «Укрзалізниці» маршрут Київ-Харків і за допомогою кредитної картки оплатив вартість квитка. Після підтвердження оплати Б.Колесніков отримав QR-код на електронну пошту і, сфотографувавши його, надав стюарду поїзда, який за допомогою терміналу контролю ідентифікував код.

Відзначається, що на поїзди, які не укомплектовані спеціальними зчитувальними терміналами, квитки потрібно буде роздруковувати в касах на стандартних бланках. Наразі список поїздів з такими пристроями формується. У першу чергу ними будуть забезпечені поїзди «Інтерсіті+».

У прес-службі Мінінфраструктури нагадали, що електронний квиток можна оплатити на офіційному сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua за допомогою банківських карток міжнародних платіжних систем.

Нагадаємо, минулого тижня «Укрзалізниця» заявила, що планує до 20 грудня ввести повноцінну систему продажу квитків через Інтернет з використанням QR-коду.

Як повідомляв УНІАН, до 20 грудня «Укрзалізниця» планує ввести повноцінну систему продажу квитків через Інтернет з використанням QR-коду. За 9 місяців 2012 року через Інтернет було продано 1,4 млн квитків.

З 1 січня 2013 року «Укрзалізниця» має намір повернутися до практики продажу іменних квитків.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами або іншими документами, що засвідчують особу, в листопаді 2007 року.