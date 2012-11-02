УЗ відкрила продаж квитків на потяги «Інтерсіті+» до Дніпропетровська

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відкрила попередній продаж квитків на швидкісні поїзди «Інтерсіті+» №168/167 і №166/165 сполученням Київ-Дніпропетровськ-Київ. Поїзди почнуть курсувати за маршрутом з 11 листопада 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Поїзди «Інтерсіті+» сполученням Київ-Дніпропетровськ відправлятимуться з Києва о 6.57 ранку і прибуватимуть до Дніпропетровська о 12.10, по дорозі зупиняючись на станціях ім. Т.Шевченка – о 8.58, Знам’янка о 9.55 і Дніпродзержинськ об 11.44. Рейс Київ-Дніпропетровськ курсуватиме також і у вечірній час. З Києва поїзд відправлятиметься о 17.42 і прибуватиме до Дніпропетровська о 22.55.

Як сказано в повідомленні «Укрзалізниці», з Дніпропетровська поїзд також відправлятиметься як у ранкові години, так у вечірній час. Ранковий рейс із Дніпропетровська відправлятиметься о 7.24 і прибуватиме до Києва о 12.37. Вечірній рейс відправлятиметься з Дніпропетровська о 17.36 і прибуватиме до Києва о 22.49.

Згідно з повідомленням, базова вартість проїзду за маршрутом Київ-Дніпропетровськ і назад у 1 класі становитиме 335,47 грн, у 2 класі – 226,56 грн. При оформленні квитка «туди і назад» у будь-який день тижня і будь-яку пору року пасажир отримає 10% знижку.

У повідомленні «Укрзалізниці» також сказано, що за маршрутом Київ-Дніпропетровськ залізничники модернізували 85,3 км колій, поклали 44 комплекти нових стрілочних переводів і відремонтували 71 комплекс стрілочних переводів, поклали 4,1 км нових рейок, а також капітально відремонтували 2 переїзди й одну штучну споруду.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на нічні поїзди «Інтерсіті+» сполученням Київ-Донецьк-Київ

Довідка УНІАН. Поїзд категорії «Інтерсіті+» (ІС+) - швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го й 2-го класу. До класу ІС+ належать електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.

На сьогодні, швидкісні поїзди «Інтерсіті+» курсують із Києва до Львова - 1 пара, до Харкова по буднях і у суботу – 2 пари, у п'ятницю – 3 пари, до Донецька – 2 пари, а з 30 листопада курсуватиме третя – нічна пара.