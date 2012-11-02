Янукович схвалив приєднання України до Угоди INTERBUS

Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про приєднання України до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 жовтня.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення даного закону «необхідно для забезпечення надання національними перевізниками послуг з перевезення пасажирів на рівні, що відповідає європейським стандартам, а також дасть можливість спростити процедуру перетину державного кордону автобусами під час перевезення пасажирів у міжнародному автомобільному сполученні».

Угоду про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS) прийнято 30 червня 2001 року в м. Брюсселі і підписано всіма країнами Європейського Союзу, а також Молдовою, Туреччиною, Хорватією, Боснією-Герцеговиною, Албанією та Македонією. Більшість з цих країн ратифікували Угоду INTERBUS (для них вона набула чинності з 1 січня 2003 року).