Підписано закон про держпідтримку ІТ-галузі

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 травня 2012 ухвалила Закон "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції", але він був заветований Президентом.

16 жовтня ВР ухвалила цей закон з усіма пропозиціями Президента.

Закон спрямований на формування сприятливих умов розвитку індустрії програмної продукції України для створення високопродуктивних робочих місць, залучення інвестицій, збільшення обсягів випуску високотехнологічної продукції, стимулювання наукоємного експорту і імпортозаміщення, на реалізацію науково-технічного потенціалу України.

Законом встановлено, що сфера його дії поширюється на суб'єктів господарювання індустрії програмної продукції, визначеної відповідно до Податкового кодексу України, та суспільних відносин, пов'язаних з їхньою діяльністю.