Прибуток Apple поза США досяг 36,8 млрд дол., виплачені податки - лише 713 млн дол.

Ставка, за якою американська корпорація Apple виплатила податки з доходів, одержаних поза США, склала лише 1,9%, згідно з опублікованою звітністю за минулий фінансовий рік.

Тоді як прибуток компанії, одержаний поза США, досяг 36,8 млрд дол., сума виплачених податків обчислюється тільки 713 млн дол. Таким чином, у відсотковому співвідношенні податкова ставка Apple, що виплачується із зарубіжних доходів, зменшилася. У минулому фінансовому році вона складала 2,5%.

Транснаціональні корпорації традиційно використовують легальні схеми, які дозволяють їм мінімізувати виплати за податками.

Нещодавно величезний суспільний резонанс викликали публікації в пресі про те, що американська мережа кав'ярень Starbucks не платить податки у Великобританії протягом останніх трьох років. Раніше ЗМІ повідомляли про схеми, за допомогою яких виплати податків в Сполученому королівстві уникають Starbucks і Facebook, передає "Газета.Ru".