Митники і аеропорт «Жуляни» відпрацьовують схему оформлення багажу

В аеропорту «Жуляни» Київська регіональна митниця спільно із відповідними підприємствами та за участі фахівців Держмитслужби опрацьовують технологічну схему оформлення багажу пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, основною метою є відпрацювання можливості використання потужностей єдиної системи для оформлення як багажу міжнародних, так і внутрішніх рейсів.

«Це дозволить максимально ефективно використовувати потужності аеропорту «Жуляни», - наголошується в повідомленні.

За словами директора департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби Сергія Сьомки, для посилення контролю за переміщенням багажу пасажирів виникає необхідність маркування багажу внутрішніх рейсів. Його мета - виключити можливість використання такої системи для переміщення товарів поза митним контролем.

«Ми повинні враховувати, що паралельно зі спрощенням необхідно забезпечити відповідну систему контролю за переміщенням товарів через митний кордон. Усі питання обговорені, і ми очікуємо, що до кінця цього тижня ця технологічна схема опрацювання багажу вже буде надана в кінцевому варіанті в Київську регіональну митницю», - сказав С. Сьомка.

Він припустив, що наприкінці цього тижня завершиться процедура узгодження, і аеропорт «Жуляни» зможе почати процедуру оформлення багажу, як внутрішнього, так і міжнародного, на єдиній технологічній гілці.

Директор департаменту зазначив, що в цьому контексті актуальним є аналогічне вдосконалення оформлення багажу в новому терміналі «D» аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін розділили на аеропорт і авіакомпанію і відтоді існує як незалежне підприємство.

У 2012 році завершили реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішні мережі - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. Згодом планується розширення терміналу із збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні-вересні 2012 року обслужив 594,7 тис. пасажирів - на 76,16% більше, ніж у січні-вересні 2011 года.