Аеропорт «Бориспіль» заявив про готовність до осінньо-зимового періоду

Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» завершило підготовку до осінньо-зимового періоду, що дозволить забезпечити безпеку і регулярність польотів під час снігопадів та різких перепадів температур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, у рамках підготовки до зимового сезону проведено ремонт інженерних мереж, насосних станцій та газового обладнання. Також в аеропорту зроблений плановий ремонт покриття злітно-посадкових смуг № 1 і № 2 і усунені дефекти грунтової частини льотного поля.

Згідно з повідомленням прес-служби, до зимового сезону підготовлено всю аеродромну техніку, включаючи снігоочисні машини, автомобілі спецтранспорту та засоби перонної механізації. Особливу увагу приділили спецмашинам, що забезпечують антіледовую обробку літаків типу Boeing 737 і Airbus A320.

Наголошується, що персонал аеропорту пройшов підготовку з техніки безпеки і особливостей експлуатації аеродромів та авіаційної техніки в осінньо-зимовий період.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розміщений за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Він є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-вересні 2012 року скоротив чистий прибуток на 11,56% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 403,756 млн грн.

За січень-червень 2012 аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн осіб.