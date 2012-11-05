На Придніпровській залізниці за 10 місяців запобігли крадіжкам вантажів та майна на 609 тис. грн

За 10 місяців 2012 року працівники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці попередили 473 крадіжки вантажів та майна магістралі на суму 609 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, затримано 478 осіб.

У зазначений період зловмисників спіймали на місці злочину під час крадіжки з вантажних вагонів феросплавів, вугілля, металобрухту, залізничних рейок, деталей верхньої будови колії, кабелю.

Зокрема, у жовтні під час оперативно-профілактичних заходів на 138-му кілометрі перегону Верхній Токмак-1 - Нельгівка оперативна група стрілецько-пожежної команди попередила крадіжку понад 17,6 тонн вугілля, скинутого з вагона. Затримано четверо непрацюючих громадян, які намагалися вивезти викрадене на автомобілі КАМАЗ.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.